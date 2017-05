Trop près d'elle  

En rentrant de vacances avec leurs deux filles, Elizabeth et Brian May ont un accident de la route au cours duquel Pippa, l’aînée, décède. Hanté par ce drame, le couple se sépare et Elizabeth décide de reprendre son emploi d’institutrice qu’elle avait arrêté pour élever ses filles. La directrice de l’école lui adjoint un tuteur, Paul, pour la conseiller et veiller sur elle. Mais sans qu’Elizabeth ne s’en rende compte, Paul prend une place démesurée dans sa vie qu’il tente de contrôler. Il fait tout pour qu’elle ne se remette pas en couple avec Brian. Ce dernier, professeur de tennis, est aussi approché par Paul sous un pseudonyme. Le tuteur malveillant et déséquilibré décide de prendre des cours de tennis avec Brian et fera tout pour le tuer. Il pense qu’Elizabeth tombera alors amoureux de lui, et qu’il pourra avoir une emprise totale sur elle.