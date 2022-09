Prête à tout pour un bébé - Partie 2

Monica et Jennifer sont deux sœurs très proches, mais leurs rapports sont parfois compliqués en raison de la jalousie et du caractère impulsif de la cadette. Alors que Monica et son mari Brad accueillent leur premier enfant grâce à Lily, une jeune intérimaire ayant proposé de porter leur bébé devant les difficultés du couple à fonder leur famille, la jalousie de Jennifer redouble. La situation est d’ailleurs difficile à accepter pour celle-ci car elle aurait souhaité porter l’enfant de sa sœur et vit de son côté un divorce houleux avec son ex-mari, qui l’empêche de voir sa fille comme elle l’entend. La relation se tend entre les sœurs lorsque Monica et Brad préfèrent engager Lily pour garder leur fille à la place de Jennifer...