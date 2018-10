Le prince de minuit

Avocat, Rob Carelli se fait exploiter par son patron, Carter Higgins, et ses deux fils, Emmett et Andrew. Alors qu'il les aide sur la nouvelle affaire des bonbons Samford, il tombe peu à peu amoureux de la directrice générale de cette entreprise, Elyse Samford. Il compte la séduire pendant le bal d'Halloween, mais Emmet le surcharge de travail et lui interdit de se rendre à cette soirée. Il décide d'y aller quand même en prince masqué et il embrasse Elyse. Le lendemain, non seulement Emmet se fait passer pour le prince, mais Rob découvre que le cabinet essaie d'arnaquer Elyse...