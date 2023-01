Prise au piège chez moi

Tout juste sortie d’une relation amoureuse délétère, Lydia, étudiante en littérature, cherche un appartement où vivre seule. Après plusieurs déconvenues, elle trouve une location en apparence parfaite, d’autant plus que son propriétaire, Drew, est très séduisant. Tous les deux entament rapidement une relation amoureuse idéale car ils partagent de nombreux points communs. Mais Drew se montre rapidement étouffant et jaloux. Lydia préfère donc rompre avec lui. Drew montre alors son visage de psychopathe et il fait vivre un enfer à la jeune femme.