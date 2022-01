Prise au piège dans les bois

Le mariage de Tyler et Lisa commence à battre de l'aile quand cette dernière apprend qu'elle est enceinte. Elle souhaite fonder une famille, mais lui veut se concentrer sur le développement de son entreprise de vêtements de sports d'hiver et a peur que devenir père de famille nuise à son image de marque. Pour sauver leur couple, ils vont consulter Alana, une conseillère conjugale dont les méthodes peu orthodoxes semblent fonctionner. Alana leur proprose une retraite d'une semaine, en plein hiver, dans son châlet perdu en pleine forêt. Arrivés là-bas, Tyler et Lisa tombent nez à nez avec Tom, le voisin d'Alana,qui les menace avec un fusil. Au début, le séjour se passe bien mais au fur et à mesure, Lisa se sent de moins en moins à l'aise.