Chloé et son beau-fils Jacob vivent dans un manoir isolé sur une île. Son mari est en voyage et elle ne sait pas où il se trouve. Un soir de tempête, elle boit un verre avec son amie Alice lorsqu'une voiture arrive. Lorsque Alice va à la rencontre de ses occupants pour savoir ce qu'ils veulent, elle est tuée par un homme masqué. Chloé s'enferme chez elle et appelle la police...