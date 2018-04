Le prix d'une vie

Allison Graves souffre d’insuffisance rénale. D’après son médecin, il ne lui reste plus que deux mois à vivre et elle a entre quatre à six ans d’attente avant de pouvoir bénéficier d’une transplantation. Son mari, Ryan, refuse de se résigner et convainc Allison d’accepter l’offre d’un certain James Dolan, qui lui promet une greffe de rein dans un délai très court. Quelques secondes avant l’intervention chirurgicale, elle aperçoit le visage de sa donneuse. Deux jours plus tard, le cadavre d’une jeune hispanique est retrouvé au fond d’une ruelle. Un insupportable sentiment de culpabilité pousse Allison à se lancer dans une enquête qui la mène, au péril de sa vie, au cœur d’un réseau international de trafic d’organes...