Le profil de la honte

Cat et Emily sont deux amies inséparables, très populaires dans leur lycée, qui souhaitent aller à la même université et travailler un jour ensemble. Mais cette amitié va bientôt être ternie par des messages peu flatteurs, postés par Cat sur des réseaux sociaux. Emily n’apprécie pas ces remarques, mais Cat ne semble pas vouloir en rester là. Elle crée un site internet sur lequel elle s’attaque à plusieurs élèves de son lycée, dont Emily, laminant leur réputation. Pourtant, la jeune fille nie farouchement être responsable de ces propos, mais personne ne la croit. Mise à l’écart, critiquée et humiliée, Cat va de plus en plus mal. Sa mère, dont elle est très proche, l’emmène voir un médecin pour lui faire prescrire des antidépresseurs…