%programmes%

Lorsque la charmante Kaylie Drake emmènage près de chez lui, Trevor tombe sous son charme, d'autant plus que son épouse, Renée, et lui connaissent des problèmes de couple. Après avoir succombé à la tentation, il découvre avec stupéfaction que Kaylie et lui se connaissaient déjà. En fait, Kaylie est entrée dans sa vie dans un seul but : se venger. En effet, cette adepte des concours de beauté a été recalée il y a six ans par un juge qui n'était autre que Trevor ! A présent, Kaylie, aidée par son frère Ray, est fermement décidée à faire vivre un enfer à son nouveau voisin, tout en poussant la fille de Trevor, Clio, à se lancer dans les concours de beauté pour vivre à travers elle son rêve brisé. Se sentant piégé, Trevor avoue la vérité à sa femme et ensemble, ils tentent d'arrêter les plans machaviéliques de cette reine déchue.