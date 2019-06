Protéger ma fille à tout prix

Arden Walsh vit seule avec sa fille, Emma. Une nuit, elle surprend un cambrioleur dans son salon. Ce dernier la menace d’un couteau, la ligote sur une chaise et la bâillonne. Sa fille la délivre quelques instants plus tard. Après avoir appelé la police, Arden se confie à sa sœur, Gwen, et lui fait part de sa peur, de ses faiblesses et de son sentiment d’impuissance. Gwen lui conseille alors de suivre des cours d'autodéfense. Arden rencontre alors Logan Chase, un instructeur aux méthodes extrêmes. Ayant lui-même été victime d’une agression au cours de laquelle sa femme a été assassinée, il prodigue un entraînement particulièrement intensif à Arden et teste ses capacités en la soumettant, entre autres, à un exercice de simulation d’enlèvement. Effrayée, elle prend conscience que Logan est déséquilibré et lui demande de cesser l’entraînement...