Quatre sœurs pour un meurtre

Dominique, Cassandra, Valérie et Simona se retrouvent des années après avoir terminé leurs études pour fêter la Black Greek week, un événement annuel qui réunit plusieurs sororités et fraternités afro-américaines. Mais leurs vacances ne se passent pas comme prévu : tout le monde s’acharne à leur rappeler un drame survenu quinze ans plus tôt…