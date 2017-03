Eve Miller, par peur et convenance sociale, a renoncé autrefois à l'amour de sa vie. Peyton McGruder est incapable de s'engager avec Kingston Danville, qui l'a demandée en mariage, car elle ressasse une ancienne blessure amoureuse et un passé douloureux. La rencontre de Peyton et d'Eve, à travers l'échange de leurs histoires va leur permettre d'affronter leur peur de l'amour et de trouver le bonheur.