Quelqu'un me suit...

Julia est une ancienne mannequin. Elle quitte New York pour Los Angeles avec son compagnon Shane, en espérant s’éloigner d’un passé traumatisant. Elle est souvent assaillie de visions d’hommes qui la poursuivent et se confie à sa psychiatre, le docteur Leary. Julia et Shane emménagent dans une maison louée par Arthur, un agent immobilier. Shane travaille dans le cinéma avec Robert, son ancien patron. Très vite, Julia se sent épiée, suivie, aperçoit des personnes passer furtivement dans la maison. Convaincue qu’elle est surveillée, elle se confie à Shane, son amie Annie et au docteur Leary. Ils ne semblent pas la croire et lui assurent que ce ne sont que des visions hallucinatoires. Elle découvre peu à peu des indices dans la maison et développe la conviction qu’Arthur, l’agent immobilier, tente de les faire partir.