Qu'est-il arrivé à ma fille ?

Josey Beck, âgée de 17 ans, est la fille de Kathrin et Stefan, divorcés depuis deux ans. Un soir, après une dispute à cause d’un tatouage, Josey décide de sortir rejoindre des amis, malgré l’interdiction de sa mère. Quelques instants après, soucieuse, la maman téléphone à sa fille, mais la conversation est rapidement interrompue par un hurlement. Puis, plus rien. Désemparée, Kathrin se rend chez son ex-mari pour lui annoncer que leur fille a disparu. Elle est accueillie par Rose, qui doit épouser Stefan le week-end prochain. Tous les deux tentent de la rassurer, pensant qu’il s’agit simplement d’une fugue, comme cela s’est déjà produit au moment du divorce. Mais, persuadée qu’il est arrivé quelque chose à sa fille, Kathrin mène son enquête et se rend dès le lendemain matin chez Paul, l’employeur de Josey. Le comportement de ce dernier en fait un suspect idéal, mais la police semble toujours convaincue qu’il s’agit d’une fugue. Alors, Kathrin se rend chez Ben, l’ex-petit ami de Josey. En voyant les traces de griffure que l’homme porte aux bras, elle est convaincue qu’il a enlevé Josey et le signale au lieutenant Pope.