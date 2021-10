Qui a tué la petite JonBenet ?

Basée sur un fait divers qui a défrayé la chronique pendant des années, cette histoire est celle d'une petite reine de beauté retrouvée morte dans le sous-sol de la maison familiale. Elle avait six ans. Ses parents crient d'abord à l'enlèvement. Une demande de rançon semble attester cette version.Mais très vite, on retrouve l'enfant dans la cave, le crâne fracassé, un cordon autour du coup. La famille Ramsey étant très en vue, les forces de l'ordre ont pour consigne de ne pas appliquer le protocole habituel. La scène de crime est contaminée, les relevés sont bâclés. Très vite, de lourds soupçons pèsent sur les parents et le frère de la petite victime. Entourés d'un bataillon d'avocats, ils se dérobent longtemps aux interrogatoires de la police. Lorsqu'ils y sont contraints, des incohérences font douter de leur bonne foi. Qui protègent-ils ? La demande de rançon semble avoir été écrite par la mère , Patsy. John, le père ne semble pas accablé. Burke, le frère de neuf ans, est indifférent. Steve Thomas, inspecteur en charge de l'enquête se heurte à une famille qui a le bras long. Ulcéré par le musellement qu'on lui impose, il démissionne de la police et publie un livre qui dénonce toutes les malversations qui ont court-cicuité la bonne marche de l'enquête. Finalement confrontés à un Grand Jury, les parents s'en sortiront sans dommage, le procureur Alex Hunter ayant fait publiquement une déclaration mensongère. Il s'est avéré que le Grand Jury avait retenu des chefs d'accusation contre les parents, mais que le procureur avait choisi d'étouffer la chose pour qu'ils soient blanchis. Intérêts politiques, personnels, tout concoure à l'enlisement de cette affaire qui aujourd'hui, vingt ans après, n'a toujours pas été élucidée. Justice n'a pas été rendue à cette petite fille. Le sera-t-elle un jour ?