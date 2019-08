Qui a tué mon fils ? - Jeu dangereux

Maggie et son mari doivent faire face à une terrible nouvelle : leur fils Sam est atteint du syndrome d’Asperger. Si les choses sont un peu tendues au départ, cette épreuve finit par les rapprocher. Thomas Rose prétend avoir tué Callum Reid. Malgré certains détails troublants, Maggie a du mal à croire à sa version des faits et décide de le relâcher. L’homme s’introduit alors dans la maison des Reid et atterrit en prison. Là-bas, il provoque une bagarre et se fait tuer. Il avait auparavant avoué à Maggie ses pulsions pédophiles et sa crainte de passer à l’acte. Malgré les avertissements de Reece, Maggie continue d’enquêter sur Daniel Reid. Elle découvre que son entreprise possédait un terrain quelques années auparavant, aujourd’hui totalement inondé. Elle soupçonne Daniel d’avoir tué Callum, de l’avoir enterré là-bas et d’avoir ensuite déplacé son corps avant que tout ne soit recouvert par les eaux.