Qui a tué mon fils ? - La couverture bleue

Suite à la découverte du corps de Callum, le voisinage est à nouveau interrogé. Le lieutenant Maggie Brand, en congé maternité au moment de la disparition du petit garçon, s’occupe cette fois des interrogatoires et obtient de nouvelles informations de la part de Dan, mais aussi de Nina dont elle parvient à retrouver la trace en Allemagne et qui lui indique au passage avoir fait ces révélations aux enquêteurs de l’époque. Ceux-ci l’auraient, selon ses dires, traitée de menteuse afin de pouvoir diriger les accusations vers Jason. Le lieutenant Brand, qui traverse une période difficile dans sa vie privée, va notamment relancer l’enquête à cause d’une couverture de bébé bleue qui a mystérieusement disparu du tiroir de Callum…