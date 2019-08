Qui a tué mon fils ? - Les fantômes du passé

En mai 2008, le petit Callum Reid, 4 ans, disparaît en plein milieu d'une petite banlieue résidentielle d'apparence tranquille. 5 ans plus tard, suite à une enquête infructueuse de la police, Claire et Daniel, ses parents, continuent de se battre seuls pour tenter de retrouver leur fils. Mais lorsque le cadavre d'un enfant est retrouvé dans le parc près de chez eux, le lieutenant Maggie Brand, elle-même mère du petit Sam, fait rouvrir l'enquête. Lorsque le médecin légiste confirme que le corps correspond effectivement à celui du petit Callum, Maggie reprend donc les interrogatoires, en commençant par les parents de la victime. Tour à tour, elle se penche sur le cas de chaque voisin, tous présents au barbecue de quartier, le soir de la disparition. Mais elle s'intéresse aussi de près à la jeune Nina, la fille au pair de la famille Reid et petite copine de l'inquiétant Jason Byrne...