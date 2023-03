Qui veut épouser Marco ?

Hayley, styliste, cherche à créer sa ligne de vêtements. Bree, sa meilleure amie, est fan d’une émission de télé-réalité de rencontres amoureuses. En apprenant qu’elle pourrait y participer, elle convainc Hayley, très réticente, d’aller avec elle au casting pour la soutenir. Là-bas, elles font la connaissance de Luke, le showrunner de l’émission. Il a un coup de foudre immédiat pour Hayley et donne un ultimatum aux deux amies : soit elles participent à l’émission toutes les deux, soit Bree n’est pas retenue. Hayley accepte et apprend à connaître Luke pendant le tournage, jusqu’à ce qu’ils s’avouent leurs sentiments mutuels. Bree noue une relation plus sincère qu’elle ne le pensait avec Marco, le roi de cœur de l’émission, qui est là pour trouver l’amour.