La rançon d'une vie

Jayne, une américaine originaire du Maryland a fait du Mexique son pays d'adoption après avoir rencontré et épousé Edouardo Valseca, le fils d'un riche magnat de la presse mexicaine. Ils coulent des jours heureux avec leurs deux enfants, Diego et Maria, dans leur ranch de Santa Natalia. Mais un jour, tout bascule. Alors qu'ils viennent de déposer leurs enfants à l'école, Jayne et Edouardo tombent dans une embuscade et quatre hommes armés kidnappent Edouardo. Pour Jayne, le cauchemar commence : les ravisseurs demandent une rançon de huit millions de dollars en échange de la libération d'Edouardo...