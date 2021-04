Régime fatal

Annie est une jeune femme qui manque de confiance en elle. Marc, avec qui elle est restée mariée trois ans, l'a quittée un an plus tôt. Au bureau, son directeur lui promet une promotion qui ne vient jamais. Sa grande amie, Tina, qui est aussi sa collègue, fait ce qu'elle peut pour lui insuffler de l'enthousiasme, mais sans grand succès. En désespoir de cause, Annie pousse la porte d'un club de remise en forme et se fait aussitôt prendre en charge par Alexandra, une coach aussi volontaire qu'intrusive. Annie signe un contrat précisant que sa coach s'engage à lui faire perdre cinq kilos. En outre, Alexandra lui fait remarquer qu'elle a un taux de réussite de 100%. Entre les séances de footing à l'aube et la reprise en main radicale de son régime alimentaire, Alexandra abuse rapidement de son influence sur Annie et élimine physiquement tous ceux qui se mettent en travers de "l'épanouissement" de sa cliente. Annie se prend effectivement en main sur le plan professionnel, mais finit par se douter des agissements d'Alexandra. Annie coupe tout contact avec Alexandra, qui se met alors à la harceler. Annie est contactée par Richard, le frère d'une autre victime potentielle de la coach.