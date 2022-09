Rencontre avec un vampire

PEARL est une vampire de 16 ans qui passe ses nuits à chasser et boire le sang de ses victimes humaines comme le fait sa famille depuis des générations. Mais un soir une chasse ne se passe pas comme prévu. A son réveil la jeune vampire a changé. Elle ne craint plus la lumière du jour. Ses parents lui donnent alors une mission : Infiltrer un lycée et y trouver les futures victimes du prochain festin des vampires auquel sera convié leur roi.