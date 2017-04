Replay Une femme aux abois  

Lainie Wheeler vient de sortir d'un centre de réhabilitation où elle avait été internée pour abus de drogues. La jeune femme était, en effet, dépendante aux narcotiques, à cause de son travail. Emotionnellement fragile, Lainie supportait de moins en moins de voir la souffrance et la mort emporter les personnes pour lesquelles elle œuvrait dans un hospice. Aujourd'hui rétablie, Lainie est prête à repartir du bon pied et à retrouver ses deux filles, placées dans une famille d'accueil durant son absence. Mais tout ne tarde pas à basculer... Alors qu'elle rentre chez elle après son premier jour de travail, Lainie tombe en panne sur une route de campagne. Quelques minutes plus tard, un automobiliste lui propose son aide. Il s'agit d'Harry Brewer, un joueur de base-ball célèbre. Lainie accepte de l'accompagner jusqu'à un château isolé afin de pouvoir appeler un dépanneur. Mais à peine arrivés, Harry tente de la violer avant de vouloir la supprimer. En voulant lui échapper, Lainie le tue...