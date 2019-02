Le retour de mon ex

Maddie, propriétaire d’une boutique de cupcakes, est à la recherche d’un investisseur pour sauver son affaire. Elle rencontre un séduisant banquier d’affaires, Alex. Alors qu’elle est prête à nouer une relation plus étroite avec lui, son premier amour, Nate, est de retour à Indian Lake. Maddie lui en veut toujours de l’avoir abandonnée quatorze ans plus tôt alors qu’il lui avait fait la promesse de construire sa vie avec elle. Les retrouvailles sont tendues mais très vite, Maddie et Nate comprennent qu’ils s’aiment toujours.