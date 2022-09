Retour vers le passé

Cassie, étudiante en Physique, est sujette à des phénomènes étranges. Il lui semble revivre deux fois les mêmes évènements. Mais n’aurait-elle pas poussé trop loin les recherches qu’elle a faites pour sa thèse ? Des chercheurs plus avancés veulent obtenir le résultat de ses investigations et surtout les équations qui l’ont menée peut-être à changer le cours du temps. Une course poursuite s’engage contre eux, contre le temps qui va peut-être mener le monde à la catastrophe. Et quel rôle joue le père de la jeune femme, lui-même physicien, dans ce cauchemar ? Elle peut toutefois compter sur l’amour de sa mère et le soutien de son camarade de toujours.