Quatre amies inséparables au lycée se retrouvent dix ans plus tard pour la réunion des anciens et pour déterrer la boîte qui contient leurs secrets les plus inavouables de l'époque. Parmi leurs confessions, se cache la clé du mystère de la mort tragique de leur meilleure amie, Abby, décédée le soir de la fête de fin d'année...