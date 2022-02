Rivales sur la glace

Kelly Dane, qui vit seule à Toronto avec ses deux filles perd son travail. Mattie, sa fille aînée, est comme sa mère, au même âge, passionnée de patinage artistique, mais elle perd sa chance d'obtenir une bourse suite à une chute où elle se blesse au genou. Sans ressources, Kelly n'a pas d'autre choix que de retourner dans la ville de son enfance s'installer chez sa sœur. Là bas, elle retrouve un travail. Mattie, alors qu'elle ne peut s'empêcher d'aller à la patinoire ,fait la connaissance de mercury, responsable des lieux. Mercury est le coach d'Heather Lear, fille de Rose, ex patineuse et rivale de Kelly à l'époque de leur adolescence. Mattie est témoin d'une dispute entre Mercury et Rose, laquelle congédie Mercury en tant que coach de sa fille. Mercury , conscient de la situation de Mattie lui propose un travail à la patinoire. Devant le talent évident de la jeune fille, il décide de l'encourager à se rééduquer et à s'entraîner pour les championnats régionaux. Heather, jalouse vole les patins de Mattie. Le jour de la compétition, Heather , prise de remords, veut renoncer, mais Mattie l'encourage à concourir. Heather gagne la médaille d'argent, mais c'est Mattie qui gagne la médaille d'or