Robert Durst a-t-il tué sa femme ?

New York, 1971. Kathie Mc Cormack, une jeune et jolie jeune femme issue d'un milieu modeste, fait la connaissance de Robert Durst, charmant et anticonformiste, dont la famille gère un empire immobilier à Manhattan. Après leur mariage, Robert manifeste une attitude de plus en plus étrange et disparaît parfois plusieurs jours sans explications. D'autre part, les chiens du couple meurent un à un mystérieusement. Consciente du comportement singulier de son mari, Kathie tombe néanmoins sous son emprise et justifie ses accès de colère par la mort tragique de la mère de ce dernier quand il était enfant. Mais après un avortement exigé par Robert, la découverte de ses nombreuses liaisons, d'un document attestant qu'il souffre de troubles psychiatriques et après avoir subi des violences répétées, elle décide de demander le divorce. Après une soirée avec des amies rencontrées à l'école d'infirmières, elle rentre retrouver son mari dans leur maison de campagne pour avoir une explication avec lui. A partir de ce jour de 1982, personne ne la reverra plus. Robert signale sa disparition à la police en indiquant que sa femme était alcoolique. Il est un temps considéré comme suspect, mais la puissante famille Durst engage un avocat qui intervient pour brouiller les pistes et le corps de Kathie reste introuvable.