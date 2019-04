Romance à tribord

Alexandra propose des conseils culinaires et nutritionnels, ainsi que des astuces pour mieux vivre, via sa chaîne. Cette fois, elle prépare une animation qu'elle diffusera en direct d'un grand navire de croisière. Preston Smythe, un célèbre chef, a même accepté de la rejoindre à bord pour parodie d'épisode dans laquelle les internautes pourront se mesurer à lui. Alexandra demande à sa meilleure amie, Olivia, de remplacer au pied levé l'organisatrice d'événements qu'elle avait recruté car elle n'est pas assez qualifiée. De son côté, le jeune et prometteur Tony connaît une ascension fulgurante sur le paquebot où doit avoir lieu l'événement lifestyle d'Alexandra. Paula, sa supérieure, vient en effet de le nommer directeur de croisière, à l'essai.