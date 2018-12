Romance secrète à Noël

Cynthia, une incurable romantique, vit à Boston. Abandonnée par son amoureux, elle doit aller passer les fêtes à Quechee dans la ferme de son père, veuf depuis quelques mois, et assister au mariage de sa sœur, Janet, le jour de Noël. Elle emmène Liam, le dessinateur avec qui elle coécrit des livres pour enfants, à la fois pour travailler et pour lui servir de cavalier lors de la cérémonie. Le premier jour, un étrange cadeau est livré à la maison : une perdrix en cage, dans un poirier. C'est l'illustration d'une comptine de Noël, qui fait la liste des cadeaux qu'un amoureux fait à sa belle chacun des douze jours précédant Noël. Persuadée que c'est pour elle, Cynthia mène l'enquête pour trouver qui est son seul et unique amour qui lui offre des présents. Elle penche d'abord pour Grant, un amour de jeunesse, mais il est devenu prêtre. Elle jette alors son dévolu sur Scott, un autre de ses ex-petits amis, devenu policier de la petite ville. Ils ne se quittent plus, au grand dam de Liam, qui aime Cynthia en secret.