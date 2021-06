Romance sous les étoiles

Becca est une jeune femme d’une trentaine d’année qui ne semble pas pressée d’entrer dans la vie active. Après avoir étudié la littérature, puis les beaux-arts, elle est actuellement en dernière année de psychologie. Son ami Walt, professeur de littérature, la presse de choisir un sujet de thèse qui fera enfin d’elle une adulte responsable. Comme Becca est à court d’idées, il lui suggère d’aller assister sa nièce institutrice pour tenter de trouver un sujet de thèse en rapport avec la psychologie de l’enfance. En observant les enfants de la classe, Becca remarque une fillette de neuf ans qui semble prostrée. La seule chose qui intéresse Emily, ce sont les plans qu’elle dessine. Becca apprend que la mère de la fillette est décédée deux ans plus tôt. Cela touche immédiatement la jeune femme qui a elle aussi perdu sa mère. Elle tente de se rapprocher d’Emily. En discutant avec elle, la fillette s’ouvre. Le soir, Nate le papa d’Emily propose à sa fille d’inviter sa nouvelle amie. Le rendez-vous est pris une après-midi, mais Nate ne s’attend pas à voir débarquer une jeune femme. Peu importe, ils passent tous les trois un excellent moment à manger des glaces et Nate constate qu’Emily semble très heureuse en présence de Becca. Lui-même n’est pas insensible au charme de l’étudiante. Alors qu’elle est une fois de plus en retard à son cours, Becca croise Nate sur le campus de l’université. Elle prend quand même le temps de discuter avec lui. Nate est dessinateur et cartographe. Ils conviennent de se retrouver avec Emily pour faire un mini-golf. Il est de plus en plus évident que la fillette s’épanouit au contact de Becca qui trouve toujours les mots justes pour lui parler. Becca emmène même Emily au planétarium, mais dans la foule, elle perd la fillette. Heureusement, elle la retrouve quelques minutes plus tard, mais cet incident réveille chez Emily et Becca un douloureux sentiment d’abandon. Pressée par Walt et ses professeurs, Becca n’a toujours pas choisi de sujet de thèse. Mais elle sent bien qu’Emily et elle ont beaucoup de choses en commun. Invitée chez Emily, Becca lit l’un de ses livres pour enfant et se met à pleurer en évoquant le souvenir de sa mère. En voyant l’air surpris d’Emily, Becca lui explique qu’il est normal de ressentir de la tristesse, parfois. En effet, Emily n’a pas pleuré depuis la mort de sa maman. Becca décide que sa thèse portera sur les effets psychologiques de la perte d’un parent. Walt la met en garde sur une éventuelle relation affective avec Nate. Emily propose à Becca de venir passer le week-end dans le chalet de ses grands-parents avec eux. Becca accepte et se rapproche toujours plus de Nate. Elle lui confie qu’elle a une peur bleue de l’engagement. Malgré cela, Nate l’emmène se promener dans son fief, et sous la voute céleste, ils s’embrassent. Malheureusement, n’ayant pas vu l’heure passer, ils oublient que Becca avait promis à Emily d’observer les étoiles avec elle. La fillette reproche à son père de lui avoir piqué SON amie. Nate décide de se recentrer sur sa fille. Becca termine sa thèse. Puis, à la demande d’Emily, Becca revient passer du temps avec Nate et la petite, qui accepte de partager son amie avec son père. Malheureusement, quand Nate découvre le sujet de la thèse de Becca, il lui reproche d’avoir utilisé sa fille comme sujet d’étude et se fâche. Grâce à l’intervention de Walt, Nate vient assister à la soutenance de thèse de Becca avec Emily, et il comprend que sa fille n’était pas le sujet d’étude de Becca quand celle-ci explique le traumatisme qu’elle a subi en perdant sa mère à neuf ans, tout comme Emily. Réconciliés, Becca, Nate et Emily repartent sur de nouvelles bases.