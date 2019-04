Que s'est-il passé cette nuit-là ?

Owen Michaels, un pompier du Colorado, et Stella Williams, récemment licenciée d’une compagnie d’assurances, se réveillent un matin dans une chambre d’hôtel, nus et menottés ensemble, sans aucun souvenir des dernières 24 heures. Une fois passée la surprise, ils essaient de comprendre comment ils en sont arrivés là. Un premier flash-back de Stella la montre en train de s’échapper d’un centre médical où une femme nommée Larissa tente de l’arrêter. Larissa est, en fait, l’assistante de deux médecins qui développent un traitement contre les troubles du sommeil. Stella et Owen font partie de leurs sujets de test. Mais celui-ci a mal tourné...