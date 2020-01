Scandale au pensionnat

Emily Paliczeck est en quatrième année de classe préparatoire à l’académie de Sutton, un établissement jouissant d’une grande renommée et chargé d’histoire. Rédactrice du journal scolaire, elle dénonce les inégalités et l’injustice qui règnent dans l’enceinte de l’école et le système de caste qui voit les enfants d’hommes politiques en vue ou de riches hommes d’affaires imposer aux autres leur loi. Bonne élève mais fille de dentiste, Emily est exclue et s’angoisse à l’idée de ne pas être admise dans une université prestigieuse...