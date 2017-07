Secret housewives  

Gloria mène une existence paisible auprès de son mari, Phil, et de leurs deux enfants, mais ce dernier est de plus en plus insistant concernant l'héritage du père de Gloria. Une distance se crée entre eux, renforcée par les soupçons de Gloria sur les infidélités de Phil avec l'une de ses meilleures amies. Au cours d'une soirée riche en rebondissements, sa vie prend un tournant dramatique et la conduit à se venger de ses amies de lycée, tandis que Phil ne recule devant rien pour parvenir à ses fins.