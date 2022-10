Secrets mortels entre mère et fille

Veuve depuis deux ans, la romancière Frida Westwood s’établit dans la petite ville de Sweet Meadow en quête d’un nouveau départ et d’inspiration. Tout se passe pour le mieux pour elle et sa fille Jade, mais ce n’est qu’une façade. En effet, Frida a de gros problèmes d’argent, au point de ne même plus pouvoir rembourser sa maison. Mais pour préserver sa fille, elle fait le choix de lui cacher la vérité. Hélas pour elle, Jade finit inévitablement par découvrir la vérité. Embrigadée par un certain Rick Flynn, cette dernière va même jusqu’à transgresser la loi pour venir en aide à sa mère et ce, dans le plus grand secret. Malheureusement pour Jade, cet acte lui fait mettre le pied dans une organisation criminelle locale bien rodée...