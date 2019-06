Séducteur et... tueur

Alors qu’il vient de se disputer avec sa femme Samantha, Paul part chercher sa fille, Jane, à la sortie d’un concert et provoque un grave accident. Jane se retrouve à l’hôpital. Paul s’en veut et se met à boire. Pendant ce temps, Samantha se laisse séduire par Brian, un kinésithérapeute plus jeune qu’elle. Jane sort de l’hôpital et découvre la liaison extraconjugale de sa mère. Elle souffre et doit prendre des antidouleur que Brian substitue d’abord par des placebos pour ensuite les remplacer par les antidouleur. Constatant qu’elle a toujours aussi mal, Jane augmente les doses et perd connaissance.