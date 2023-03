Selma et Madison : à la vie, à la mort

Deux sœurs, Selma et Madison, ont mené des vies très différentes. Madison à une vie parfaite, mais Selma a épousé un policier qui se trouve être un dealer brutal et abusif. Selma prend la fuite et va chez sa sœur, mais elle est poursuivie... Toutes les deux sont alors en danger...