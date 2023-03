Semaine de terreur au lycée

Cindy est lycéenne et apprentie cheerleader avec sa meilleure amie, Allison, et leur bande de copines. Elle vit seule avec sa mère, Meg, dont elle est très proche. Le jour de la rentrée débute également la semaine d’intégration, semaine de «test» et d’entraînement qui prépare les cheerleaders postulantes à rejoindre l’équipe de football du lycée, "Les abeilles". Cindy, Allison et leurs amies entrent alors dans un monde sans pitié mené de main de fer par Fiona, Robyn et Amber, qui vont les préparer sans relâche à devenir "Reines des Abeilles". Le premier jour, les apprenties cheerleaders découvrent avec horreur le corps sans vie de Lisa, l’une des leurs, dans les vestiaires. Cindy doit alors faire face au choc de cette découverte, tout en étant tenue au secret sous peine d’être exclue de l’équipe. Alors que les humiliations et intimidations se multiplient, d’autres événements troublants viennent encore perturber le quotidien des lycéennes...