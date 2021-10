Seule, enceinte et piégée

Une jeune femme enceinte est piégée dans une maison et tente de s’échapper. Elle saute par la fenêtre et survit. Une dame essaie de la faire accoucher, mais elle meurt pendant l’accouchement. Tracy, une jeune fille de Miami, est enceinte de son petit ami violent et abusif, Bobby. Elle décide de lui cacher sa grossesse et s’enfuit de chez elle. Elle part s’installer dans un motel. Elle se rend ensuite dans une agence d’adoption pour faire adopter son bébé. Madame Cunningham, une employée de l’agence, lui présente un couple très riche qui cherche à adopter un bébé : Jenifer et Patrick Parker. Leur rencontre se passe bien, mais Tracy demande un peu de temps pour réfléchir. En rentrant au motel, le responsable essaie de l’agresser sexuellement. Patrick arrive à ce moment là car Tracy avait oublié son portefeuille chez lui. Il lui propose de venir dormir chez eux. Le lendemain matin, Tracy accepte de donner son bébé aux Parker. Ils lui proposent de rester vivre chez eux jusqu’à ce que Tracy accouche. Pendant son séjour chez les Parker, Tracy découvre qu’ils cachent un lourd secret.