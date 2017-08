Sexe, mensonges et meurtre  

Debbie Flores Narvaez, jeune femme déterminée et pleine d’ambition, vit son rêve de danseuse à Las Vegas. Kevin, son chorégraphe lui propose même le rôle principal dans son futur show. Lors d’une répétition, Debbie fait la rencontre de Jason "Blu" Griffith dont elle tombe immédiatement amoureuse. Malgré les avertissements de sa meilleure amie Roxie sur les mœurs plutôt légères de Blu, Debbie se jette corps et âme dans cette relation. A tel point qu’elle en délaisse ses amis. Elle se sent pousser des ailes. Assez vite, le comportement de Blu change. Il la tient sous son emprise et la rend jalouse avec une autre danseuse. Lors d’un show où Blu devait être présent, Debbie se rend chez Blu et tombe sur lui et Lisa, la danseuse, dans la chambre à coucher. S’en suit une violente dispute qui en vient aux mains. Debbie envisage de porter plainte pour coups et blessures. Chamboulée, elle montre à Kevin qu’elle est capable de tenir le rôle et de ne plus adresser la parole à Blu. Mais le soir le la première, elle fait faux bond. Le lendemain, tout le monde s’inquiète de sa disparition. Sa sœur Céleste se rend au plus vite à Las Vegas pour la chercher. La police prend l’affaire au sérieux lorsque sa voiture est retrouvée.