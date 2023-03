Soeurs jumelles, soeurs ennemies

Céleste et Leeann, des sœurs jumelles, déménagent leur école de yoga dans un quartier huppé de Los Angeles. Alors qu'elles mettent la touche finale aux préparatifs, elles apprennent la mort de leur mère qui leur lègue une somme substantielle. Cet évènement tragique fait remonter de sombres et mystérieux souvenirs chez Céleste, alors que Leeann est obnubilée par ce que l'héritage va pouvoir leur permettre d'améliorer dans leur nouvelle entreprise. Troublée, Céleste s'éloigne doucement de sa sœur et rencontre Sergio, un séduisant yogi, dont l'école est sur le point de fermer. Fascinée par la philosophie désintéressée de Sergio, Céleste résiste de plus en plus à Leeann, qui la domine depuis l'enfance. La tension monte entre les deux sœurs jusqu'à ce que Céleste prenne une décision que Leeann ne peut absolument pas accepter.