Son ex, mon obsession

Kim travaille dans la mode et vit dans une belle maison avec son mari, John. Lors d'un pique-nique d'entreprise avec les collègues de John, ce dernier lui présente Grant. Il l'a pris pour modèle et s'est lié d'amitié avec lui. Mais John ignore que Grant et Kim se connaissent déjà. Ils étaient très amoureux et se sont séparés peu de temps avant que Kim ne rencontre John. Les souvenirs remontent à la surface et la flamme renaît. Kim préfère donc être honnête avec John. Grant et elle décident de lui parler de leur histoire passée. John, qui commençait à avoir des doutes, croit que Kim va lui annoncer qu'elle le quitte pour Grant et les choses tournent mal...