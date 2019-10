Sous le soleil de Miami

Margarita, jeune avocate brillante, est nommée associée du cabinet pour lequel elle travaille. Ses deux meilleures amies, Viviana et Anabel sont ravies pour elle. Pour ces jeunes femmes issues de familles cubaines immigrées, cette réussite est un bel exemple. Mais les choses se compliquent car Ariel, le mari de Margarita voudrait qu'elle tienne enfin sa promesse et lui donne des enfants. Pour elle, ce n'est pas encore le moment, elle veut profiter de sa promotion et se donner le temps...