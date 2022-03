Sous les coups de mon mari : L'affaire Lorena Bobbitt

Lorena, Vénézuélienne émigrée aux Etats-Unis, épouse John Bobbit alors qu’elle n’a que 19 ans. Très vite, son histoire d’amour se transforme en cauchemar quand John boit et la frappe violemment. Durant cinq ans, elle va subir des violences physiques, psychologiques et sexuelles entre les mains de son mari, jusqu’au jour où ne pouvant plus tolérer cette torture, elle décide d’y mettre un terme de façon radicale.