Spring Break fatal

Kaitlin et Maddy terminent le lycée. Dès la rentrée, elle partiront pour l'université. Kaitlin a la tête sur les épaules. Pourtant, sa mère, Renée, est intransigeante avec elle et son jeune frère, Kenny, âgé de quinze ans. Maddy est plus frivole, mais sa mère ne voit rien à redire aux folies qu'elle s'autorise. Tous les cinq vont passer le week-end du spring break dans un hôtel de San Diego. Les deux mères ne se doutent pas que la sage Kaitlin compte y retrouver Alex, qui est déjà étudiant. Sur place, Renée ne peut pas s'empêcher de surveiller sa fille, qui supporte de moins en moins que sa mère ne lui fasse pas confiance. Mais lorsque Renée la surprend en train de boire de l'alcool, Kaitlin est consignée dans sa chambre. Le lendemain matin, les deux jeunes filles ont disparu... Les deux mères vont alors peu à peu retracer le fil des événements de la veille. Kenny leur avoue que Maddy a poussé son amie à braver l'interdit maternel pour faire la fête avec Alex et ses amis. Dylan, l'ami d'Alex, leur apprend que les deux jeunes femmes sont, ensuite, allées dans un bar pour continuer la soirée, mais qu'ils ne les ont pas revues.