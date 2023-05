Spring break meurtrier

Kayla est ses amies partent en vacances. Au bord de la mer, elle s’adonne à sa passion, le surf. De plus en plus reconnue, elle espère devenir professionnelle. Mais Nick, son fiancé, ne croyant pas en elle, parie sur sa meilleure amie, Ally, et perd beaucoup d’argent. Pour se refaire, il fomente un plan qui va mal tourner.