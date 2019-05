Statut suspect

Jessica et Cynthia se retrouvent à la réunion des anciennes élèves de leur lycée à Baton Rouge, dans l'Etat du Mississipi. Durant la soirée, elles rencontrent Karen, qu’elle n’avaient pas revue. Les retrouvailles se passent bien et les trois jeunes femmes passent une bonne soirée comme au bon vieux temps. Jessica travaille sur le web et ajoute Karen à ses amis. Un an passe et Jessica, qui est restée en contact avec Karen via les réseaux sociaux, se rend compte qu’elle a des problèmes dans son couple, jusqu’à ce dernier post où Karen annonce qu’elle s’envole pour Hawaii... Or, Jessica sait pertinemment que son amie a peur de l'avion. Jessica décide alors de remuer ciel et terre pour découvrir où se trouve réellement son amie.