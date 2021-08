Statut suspect

Jessica et Cynthia se retrouvent à la réunion des anciennes de leur lycée à Baton Rouge, Mississipi. Pendant la soirée, elles tombent sur Karen qu’elle n’avaient pas revue, le contact est bon et les trois filles passent une bonne soirée comme au bon vieux temps. Jessica bosse sur le web et ajoute Karen à ses amis. Un an passe et Jessica qui est restée en contact avec Karen via les réseaux sociaux, se rend compte qu’elle a des problèmes dans son couple ; jusqu’à ce dernier post où Karen annonce qu’elle s’envole pour Hawaii. Le problème, c’est qu’elle lui avait confié qu’elle avait peur de l’avion, ce qui va conduire Jessica à remuer ciel et terre pour savoir où est vraiment son amie. A l’occasion d’un retour à Baton Rouge, elle mène une enquête qui va lui faire découvrir que Paul, le mari de Karen, n’est pas celui qu’il prétend être..