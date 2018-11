Stephen King : détour mortel

Tess est l’auteur d’une série de romans policier à succès, notamment auprès des personnes âgées. Elle donne pour un club de lecture du Massachusetts une conférence à l'issue duquel Ramona Norville, la bibliothécaire qui l'a invitée, lui indique un raccourci pour rentrer chez elle, dans le Connecticut. Sur la route, elle a une crevaison et finit entre les mains d’un camionneur psychopathe qui la bat, la viole, l’étrangle et la laisse pour morte dans une canalisation, avec pour compagnie les cadavres d’anciennes victimes. Tess survit de peu et fait face à un choix déchirant: prévenir la police et figurer en première page des tabloïdes ou se taire et laisser ces meurtres impunis. Une troisième option s’offre à elle: se faire justice elle-même. Tess décide de se faire justice elle-même. Ayant remarqué un air de famille entre Le « Grand Chauffeur » et Ramona Norville, elle rend visite à celle-ci. Ramona, pensant pouvoir ensuite se débarrasser aisément de Tess, lui avoue qu'elle est la mère de « Grand Chauffeur » et que c'est elle qui l'a envoyé lui tendre un piège. Une bagarre s'ensuit entre les deux femmes et Tess tue Ramona. Elle se rend ensuite chez le « Grand Chauffeur » et l'abat à son tour avant de réaliser que ce n'est pas lui mais son frère cadet. Horrifiée à l'idée d'avoir tué un innocent, Tess envisage de se suicider mais découvre que les deux frères étaient complices. Elle met un terme à sa vengeance en tuant son tortionnaire.