Je t'observe...  

Nora Nichols est très intriguée par son beau voisin, Lucas Wheeler, photographe. Elle l’observe par la fenêtre de son appartement et cela devient très vite une véritable obsession. Elle imagine la vie de cet inconnu et ses rêves nourrissent son inspiration pour écrire un roman d’amour sur internet. Elle finit par croiser son voisin et elle découvre que Lucas l’observe également depuis un certain temps. Une relation passionnée naît entre les deux et chacun devient la muse de l’autre. Le roman de Nora a tant de succès sur la toile qu’une éditrice lui propose de le publier. Du coup, Nora n’a plus beaucoup de temps à consacrer à Lucas et leurs rapports se tendent…